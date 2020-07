Die deutsche TV-Landschaft trauert um Tilo Prückner! Seit Jahrzehnten zählte der Schauspieler hierzulande zur Funk- und Fernsehbranche. Besonders seine Rollen in etlichen Krimi-Produktionen verschafften dem gebürtigen Augsburger einen Namen in der Szene. Vielen dürfte er allen voran als Hamburger "Tatort"-Kommissar Holiczek bekannt sein – immerhin stand er sieben Jahre lang für die Erfolgsserie vor der Kamera. Nun ist Tilo Prückner im Alter von 79 Jahren verstorben.

Wie Dwdl berichtet, sei der Film- und Serienstar am vergangenen Donnerstag gestorben. Woran er starb, ist nicht bekannt. Fakt scheint jedoch zu sein: Sein Tod kam offenbar sehr überraschend. Schließlich feierte er mit der Vorabendreihe "Rentnercops" große Erfolge – eine neue Staffel mit ihm sei bereits in Planung gewesen. "Tilo Prückner hat in vielen unterschiedlichen Rollen seine Schauspielkunst unter Beweis gestellt", bekundet ARD-Programmdirektor Volker Herres in einem offiziellen Statement sein Beileid. "In den letzten Jahren gab er sich gern als muffiger Rentnercop, als etwas sperriger, aber immer hellwacher und eigensinniger Polizeibeamter."

Auch ARD-Koordinator Jörg Schönenborn findet rührende Worte: "Als Charakterkopf und Charakterschauspieler, als liebenswerter Erzkomödiant und gar nicht so heimlicher Tragöde hat Tilo Prückner in seiner langen Karriere der ARD und den Zuschauerinnen und Zuschauern unzählige denkwürdige Auftritte geschenkt." Am Mittwochabend soll ihm zu Ehren im Ersten einer seiner Klassiker "Holger sacht nix" ausgestrahlt werden.

Christoph Hardt / Future Image Tilo Prückner im Juli 2018

Sepp Spiegl / Photoweb Wolfgang Winkler und Tilo Prückner für "Rentnercops", August 2017

Wallocha,Stephan Tilo Prückner, ehemaliger "Tator"-Kommissar



