Gibt es bald eine weitere Fortsetzung von Frozen? Im November 2013 wurde die Verfilmung über die Eiskönigin zu einer absoluten Sensation. Kein Wunder also, dass die Produktionsfirma Disney einen zweiten Teil in Auftrag gab. Das Sequel erschien vergangenen November im Kino. Schauspieler Josh Gad (39), der dem niedlichen Schneemann Olaf in der US-Filmversion seine Stimme leiht, spricht nun über die Zukunft der Erfolgsreihe. Das Gesangstalent plaudert aus, ob die Möglichkeit für einen dritten Teil besteht.

Gegenüber Pop Culture berichtet der zweifache Vater: Gibt es eine gute Idee für eine "Frozen 3"-Handlung, dann wird es einen weiteren Film geben – das sei zumindest beim ersten Sequel der Fall gewesen. "Wenn es eine Geschichte gibt, die es wert ist, erzählt zu werden, bin ich sicher, dass [Autorin/Co-Regisseurin] Jennifer Lee (48) [...] diese Geschichte eines Tages zum Leben erwecken wird", erzählt Josh. Ob und wann dies so weit sei, könne er allerdings nicht mit Gewissheit sagen. "Diese Infos liegen weit über meiner Gehaltsklasse", scherzt der 39-Jährige.

Auch wenn es in nächster Zeit keine Fortsetzung der Märchenadaption geben wird, haben Fans trotzdem Grund zur Freude: Denn Josh hat in Zusammenarbeit mit Disney mehrere Kurzfilme über Olaf gemacht. "Und so geht die "Frozen"-Saga weiter, selbst wenn es nicht unbedingt in Form eines dritten Films ist", fügt der Hollywoodstar hinzu.

Getty Images Josh Gad bei einer Pressetour in Pasadena im Januar 2020

Getty Images Josh Gad bei der "Frozen 2"-Weltpremiere in Hollywood im November 2019

Getty Images Josh Gad bei der "Avenue 5"-Premiere in L.A. im Januar 2020



