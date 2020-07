Dieses Foto könnte Prinz Andrew (60) und die britische Königsfamilie belasten. Der Missbrauchsskandal um den Investmentbanker Jeffrey Epstein (✝66) bekam in den letzten Tagen eine neue Wendung. Nicht nur der älteste Sohn der Queen (94) soll daran beteiligt gewesen sein, sondern auch die Freundin des Finanzexperten, Ghislaine Maxwell (58). Der Royal streitet die Vorwürfe um die Vergewaltigung einer Minderjährigen vehement ab und auch in Epsteins Sexhandel sei er nicht verwickelt gewesen. Jetzt wird Andrew erneut mit der Geschichte in Verbindung gebracht: Ein Bild zeigt Ghislaine auf einem Thron im Buckingham Palace.

Die Aufnahme wurde von der britischen Tageszeitung Daily Telegraph am Samstag veröffentlicht. Epsteins mutmaßliche Komplizin Ghislaine posiert darauf auf dem königlichen Thron im Buckingham Palace – die Aufnahme soll aus dem Jahr 2002 stammen. Besonders auffällig an dem Schnappschuss: Neben Ghislaine sitzt Kevin Spacey (60) auf einem weiteren Stuhl. Der Ex-House of Cards-Star wurde vor einigen Jahren beschuldigt, einen 14-jährigen Jungen sexuell belästigt zu haben. "Ghislaine saß auf dem Thron der Königin und Spacey gab vor, der Herzog von Edinburgh zu sein", verriet eine Quelle. Die beiden hätten gelacht und königliche Gesten gemacht.

Ob Andrew zu dieser Zeit ebenfalls im Thronsaal war, ist nicht bekannt. Allerdings sei er für den Besuch der beiden verantwortlich gewesen. Der Schauspieler und die 58-Jährige sollen an einem privaten Rundgang mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton (73) teilgenommen haben, der von Andrew organisiert worden war. Spacey sei ein Gast des Präsidenten gewesen, während Ghislaine der Einladung des Prinzen gefolgt war.

Getty Images Prinz Andrew 2019

Getty Images Ghislaine Maxwell im September 2003

Rochelle Brodin/Getty Images Kevin Spacey bei einem "Baby Driver"-Event in Los Angeles



