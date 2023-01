Ghislaine Maxwell sicher: Jeffrey Epstein wurde umgebracht

Sie meldet sich aus dem Knast! Ghislaine Maxwell (61) ist seit ihrer Verurteilung im vergangenen Jahr in Haft. Wegen ihrer Beteiligung an Jeffrey Epsteins (✝66) Missbrauchsring muss sie dort 20 Jahre absitzen. Nun gab sie ihr erstes TV-Interview, in dem auch ihre Beziehung zu dem Investmentbanker zur Sprache kam. Dabei äußerte sich die verurteilte Britin auch zu den Todesumständen – Ghislaine denkt, dass Epstein umgebracht wurde!

In einem Interview mit TalkTV sprach die 61-Jährige jetzt unter anderem über den Tod ihres ehemaligen Partners. "Ich glaube, dass er ermordet wurde. Ich war schockiert. Dann fragte ich mich, wie es dazu gekommen war [...]. Ich war sicher, dass er in Berufung gehen würde", erklärte sie aus dem Gefängnis. Zudem habe sie keinen Grund für einen Selbstmord gesehen. Sie sei sich sicher gewesen, dass Jeffrey einen Deal mit den Behörden hatte.

Jeffrey Epstein wurde 2019 leblos in seiner Zelle in einem New Yorker Gefängnis aufgefunden. Die Obduktion ergab damals, dass es sich um Suizid handelte. Dies warf daraufhin bei einigen Nutzern im Netz Fragen auf, da in dem Hochsicherheitsgefängnis rund um die Uhr Wachen auf den Bänker aufpassten. Daraus entstanden dann Verschwörungstheorien, die seitdem immer wieder diskutiert werden.

Getty Images Jeffrey Epstein, US-Milliardär

MEGA Ghislaine Maxwell und Jeffrey Epstein

Getty Images Unternehmerin Ghislaine Maxwell

