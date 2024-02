Sportskanone im Knast? Ghislaine Maxwell läuft Halbmarathon

Nutzt sie die Zeit hinter Gittern? Aufgrund ihrer Beteiligung an dem Sexskandal rund um Jeffrey Epstein (✝66) wurde Ghislaine Maxwell (62) 2022 zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Der Vorwurf lautete jahrelanger Missbrauch – sie soll für den verstorbenen Milliardär junge Mädchen angeworben haben. Seitdem sitzt sie in der Bundesstrafanstalt Tallahassee ein. Und offenbar findet sie im Knast vor allem an Sport Gefallen: Ghislaine soll jetzt den Knast-Halbmarathon laufen!

Paparazzi konnten Ghislaine beim Lauftraining auf dem Gefängnishof fotografieren. Nun erfährt Page Six, wofür die Unternehmerin sich so fleißig vorbereitete: Sie wird an dem Halbmarathon teilnehmen, der regelmäßig innerhalb der Gefängnismauern stattfindet. Rund 19 Häftlinge sind dabei und sollen etwa 52 Mal die gleiche Strecke auf dem Gelände laufen, um auf knapp 21 Kilometer zu kommen. Doch beim Laufsport bleibt es für die US-Amerikanerin wohl nicht: Sie soll sich auch mit Yoga und Pilates fit halten.

Dass es Ghislaine im Gefängnis so gut geht, ist wohl nicht selbstverständlich, denn das Gebäude sei sogar für Besucher furchteinflößend, meint ihr Anwalt Arthur Aidala. Aber seine Mandantin sei hart im Nehmen: "Sie sah großartig aus, wirklich. Normalerweise nehmen meine Mandanten, die über einen längeren Zeitraum inhaftiert sind, sehr viel zu... ihre Ernährung im Gefängnis besteht hauptsächlich aus Kohlenhydraten." Aktuell bereite sie sogar eine weitere Berufung vor.

US DOJ/ MEGA Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

MEGA Ghislaine Maxwell, Geschäftsfrau

Getty Images Ghislaine Maxwell, US-amerikanische Unternehmerin

