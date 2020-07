Das klingt aber gar nicht gut! Bibi (27) und Julian Claßen (27) teilen nahezu alle schönen Momente ihres Familienlebens mit ihren Fans. Kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes hatten sie sich auch dazu entschieden, das lange gut versteckte Gesicht ihres Sohnes Lio (1) zu zeigen. Jetzt meldete sich die YouTuberin allerdings mit einem nicht so erfreulichen Erlebnis auf Social Media: Lio hatte ihr einen echten Schrecken eingejagt. Der Kleine ist beim Spielen gleich zweimal von einer Wespe gestochen worden – und zwar direkt ins Gesicht.

"Oh Mann, eben ist was richtig Schlimmes passiert", begann die Internet-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story ganz beunruhigt und fasste die Erlebnisse der vergangenen Stunden zusammen. Obwohl sie und ihr Kleiner wohl besonders vorsichtig gewesen und einer Wespe im Garten mehrfach ausgewichen waren, habe das Insekt am Ende doch doppelt zugestochen und Lio starke Schmerzen bereitet. "Plötzlich sehe ich nur, wie sie sich in sein Gesicht setzt und ich wollte ihn gerade nehmen und weglaufen und dann hat er sich die Wespe selbst aus dem Gesicht wischen wollen und hat sie dann gegen sein Gesicht gedrückt", erklärte Bibi.

Als ihr Sohn angefangen hatte, zu weinen, habe sie sich vor allem Sorgen darum gemacht, dass die Stiche schlimmere Folgen haben könnten, denn ihr Ältester sei zuvor noch nie von einer Wespe gestochen worden. "Ich hatte richtig Panik, dass er vielleicht allergisch reagiert", rechtfertigte sie ihre Angst. Diese sei aber letztlich unbegründet gewesen, denn Lio gehe es mittlerweile wieder gut.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Ehemann Julian und Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Söhnchen Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und Söhnchen Lio am Muttertag 2019



