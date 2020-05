Für Bibi Claßen (27) ist der heutige Tag etwas ganz Besonderes! Die YouTuberin und ihr Mann Julian (27) sind erst vor wenigen Wochen zum zweiten Mal Eltern geworden. Schon 2018 kam Sohnemann Lio (1) auf die Welt. Ende März hat dann Töchterchen Emily das Familienglück der Webstars perfekt gemacht. Heute feiert Bibi den Muttertag zum ersten Mal als zweifache Mama – und teilt rührende Zeilen mit ihren Followern.

Auf Instagram postete die 27-Jährige jetzt ein niedliches Bild von sich und ihren beiden Kleinen. "Heute ist mein zweiter Muttertag und das erste Mal als Zweifach-Mama. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, als Mama zu sein. Meine Kinder schenken mir die wundervollsten Momente", beginnt sie ihren Post. In ihrer Mutterrolle könne die Unternehmerin voll aufgehen. Auch wie liebevoll ihre Sprösslinge miteinander umgehen, lässt Bibis Herz höher schlagen: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es wird, wenn sie alt genug sind und richtig miteinander interagieren und spielen können."

Auf dem niedlichen Foto tragen Lio und Emily fast identische Bodys mit dem Aufdruck "Ich bin dein Muttertagsgeschenk. Papa sagt gern geschehen". Diesen Feiertagslook hat sich Julian ausgedacht. "Juli hat mich übrigens heute Morgen überrascht und meine beiden hatten diese süßen Bodys an. Danke Julian für die Idee und das Geschenk und dass du mir so wundervolle Kinder geschenkt hast", meinte Bibi in ihrem Muttertagsstatement.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit Tochter Emily



