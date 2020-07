Kevin Hart (41) genießt seinen Ehrentag in vollen Zügen! Hinter dem Schauspieler liegt ein wirklich hartes Jahr: Im September 2019 überlebte der "Jumanji"-Star nur knapp einen schweren Autounfall. Nach dem Unglück wurde der Hollywood-Star sogar am Rücken operiert und musste sich lange Zeit erholen. Am Montag feierte er nun seinen 41. Geburtstag – und zeigte sich an diesem Tag ungewöhnlich ernst und dankbar!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Kevin am Montag mehrere Fotos von der Feier: Auf den Bildern ist er mit seiner schwangeren Ehefrau Eniko und seinen Kindern an Bord einer Jacht zu sehen, die ganze Familie strahlt glücklich in die Kamera. Zu einem Schnappschuss, der ihn mit breitem Lächeln zeigt, schrieb der Comedian emotional: "Ich bin so gesegnet und dankbar, die 41 mitzuerleben. Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Es wird kein Tag mehr in meinem Leben vergehen, der nicht mit dem höchsten Grad an Respekt und Wertschätzung behandelt wird!"

Zu seinem Geburtstag bekam Kevin nicht nur Glückwünsche von seinen Fans, sondern auch von vielen Promi-Kumpels: Unter anderem gratulierten Jamie Foxx (52), 50 Cent (45) und Ludacris (42) dem Hollywood-Star zu seinem neuen Lebensjahr. Ehefrau Eniko schrieb auf ihrem Profil: "Du bist besser, weiser und älter geworden. Ich habe dich damals geliebt und liebe den Mann, der du geworden bist, immer mehr!"

