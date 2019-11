Er hatte wohl einen Schutzengel an seiner Seite: Fast drei Monate ist es her, dass Kevin Hart (40) sich bei einem Autounfall im kalifornischen Malibu schwer am Rücken verletzte. Kevin saß als Beifahrer im Auto, als der Fahrer plötzlich die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug krachte eine Böschung hinunter, die Insassen wurden zum Teil schwerst verwundet. Nun hat sich Kevin zu seinem Gesundheitszustand geäußert – und verraten, dass er sein Leben nach der Horror-Erfahrung ändern will.

Er wolle “es langsam angehen”, sagt der Schauspieler in einem Video, das er auf Instagram gepostet hat. “Ich trage noch keine schweren Sachen. Ich muss mir verdammt noch mal Zeit nehmen.” In dem Clip ist Kevin im Fitnessstudio zu sehen. Dort trainiert er derzeit fleißig mit einem Trainer, um sich körperlich von dem Unfall zu erholen, wieder fit zu werden und schrittweise in sein altes Leben zurückzufinden.

Nach dem Unfall am 1. September befand sich Kevin längere Zeit im Krankenhaus. Bereits Ende Oktober meldete er sich mit einem Video im Netz zurück, in dem er erklärte, dass der Unfall ihm gezeigt habe, dass jederzeit “am Ende des Tages alles vorbei” sein könne. Das Ereignis habe seine Sicht auf das Leben verändert.

