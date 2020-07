Kevin Yanik und Katharina Wagener (25) haben sich bei Are You The One? gesucht und gefunden! In der RTL-Kuppelshow hatte es schon früh zwischen dem Muskelmann und der süßen Blondine gefunkt. Am Ende stellte sich tatsächlich heraus: Der Rheinländer und die Dortmunderin sind ein Perfect Match! Auch nach der Sendung sind die Turteltauben noch unzertrennlich und total verliebt – so sehr, dass Kevin seiner Kathi nun eine öffentliche Liebeserklärung machte!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Bodybuilding-Fan Anfang der Woche ein rührendes Video: In dem Clip sieht man verschiedene Aufnahmen des Paares – darunter verliebte Selfies oder innige Kuss-Videos. Zu dem Zusammenschnitt verfasste Kevin folgende niedliche Zeilen: "Danke. Danke, dass es dich gibt. Ich liebe dich, Kathi!"

In ihrer Beziehung werden die beiden TV-Teilnehmer sogar schon bald den nächsten Schritt wagen: Wie Kevin und Kathi im Promiflash-Interview verrieten, wollen sie zusammenziehen. Auch eine Heirat und gemeinsamer Nachwuchs sei bei ihnen ein Thema.

TVNOW / Markus Hertrich Kevin Yanik, Influencer

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

TVNOW Kathi und Kevin in der neunten "Are You The One?"-Folge



