Wie soll Kevin Yaniks und Katharina Wageners (25) Beziehung in Zukunft weitergehen? Die beiden Nordrhein-Westfalen lernten sich bei Are You The One? kennen und lieben. Seither scheinen sie sich kaum von der Seite zu weichen und teilen mit ihren Fans im Netz regelmäßig, wie glücklich sie miteinander sind. Doch wie ernst ist es zwischen ihnen? Plant das Paar vielleicht schon weitere Schritte in seiner Beziehung?

Im Promiflash-Interview verriet der Rettungssanitäter, dass er vorhat, bald mit seiner Liebsten zusammenzuziehen: "Bei uns steht jetzt ganz viel an. Wir haben auch schon eine Stadt in Aussicht, nämlich Köln." Darüber hinaus seien sie auch einer Hochzeit und sogar gemeinsamen Kindern nicht abgeneigt. "Es wird in Weiß geheiratet", verkündete Kathi. Kevin plauderte dagegen schon offen über die Familienplanung: "Wir wollen zwei Kinder, einen Hund haben wir ja schon."

Auch wenn die beiden schon ziemlich genaue Pläne bezüglich einer Hochzeit und gemeinsamer Kinder haben, wollen sie sich mit der Realisierung noch etwas Zeit lassen: "Wir sind so, wir lassen das auf uns zukommen", erklärte Kevin. Kathi bestätigte ihn in diesem Punkt und erklärte: "Wir haben jetzt nichts geplant, was passiert, passiert."

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener im Dezember 2019 in Dortmund

Instagram / kevinyanik Kevin Yanik im April 2020 in Soest

Instagram / kathi.wgnr Katharina Wagener und Kevin Yanik



