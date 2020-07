Matthias Höhn (24) hat mit finanziellen Problemen zu kämpfen! Eigentlich dürfte man meinen, im Leben des Schauspielers könne es kaum besser laufen: Er spielte nicht nur in der beliebten Serie Berlin - Tag & Nacht mit, sondern hat auch auf Instagram eine große Fangemeinde. Darüber hinaus hat er in Jenefer Riili seine große Liebe gefunden und mit ihr im Juni einen gemeinsamen Sohn bekommen. Dennoch läuft bei dem 24-Jährige nicht alles rund: Er hat nämlich große Geldsorgen!

Auf Instagram teilte der Laiendarsteller jetzt einen Clip, in dem er sehr ehrlich gesteht, dass gerade in einer Phase sei, in der es bei ihm "nicht so gut" laufe. "Also ich lebe momentan von Jennys Geld – zum größten Teil. Und das ist natürlich auch sehr schwer für mich", verrät er. Er sei zwar sehr dankbar für die Unterstützung seiner Partnerin – seine Lage scheint ihm dennoch schwer zu schaffen zu machen: "Ich bin ganz ehrlich Leute, ich check es nicht. Ich weiß nicht, was gerade passiert, und bin da auch ein bisschen sprachlos und hoffe einfach, dass diese Zeit bald vorbei ist und dass dann wieder bessere Zeiten kommen."

Eigentlich gebe sich Matthias gerade sogar besonders viel Mühe, um wieder auf die Füße zu kommen, und veröffentliche unter anderem deutlich mehr Social-Media-Storys als zuvor – damit sei er jedoch auch nicht erfolgreicher. In der Vergangenheit habe er dagegen trotz geringerem Arbeitsaufwand ein besseres Leben geführt: "Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wurde, und ich kann offen und ehrlich beantworten, dass es Zeiten gab, wo es so krass lief, dass ich selber dachte: 'Was habe ich eigentlich richtig gemacht? Was geht denn hier ab?'", erzählt er.

Matthias Höhn im Dezember 2019

Matthias Höhn im September 2019

Matthias Höhn in München im Januar 2020



