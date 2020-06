Rührende Worte von Jenefer Riili und Matthias Höhn (24)! 2018 veränderte sich das Leben der beiden damaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller total: Am 13. Juni kam der kleine Sohn der Schauspieler, Milan (2), zur Welt. Seitdem stellt der Kleine den Alltag des Paares total auf den Kopf. Am Wochenende feierte der Knirps nun seinen zweiten Geburtstag – und zu dem widmeten seine Eltern ihm eine emotionale Liebeserklärung!

Auf YouTube veröffentlichten die Influencer am Montag ein süßes Video zum Ehrentag ihres Sohnes. Gleich zu Beginn ist eine kurze, bereits bekannte Sequenz zu sehen: Diese stammt aus dem Geburtsbericht von 2018, in dem Jenny wegen Milans gesundheitlicher Probleme bitter weinte. Im Anschluss an die Aufnahmen sieht man jedoch ein putziges aktuelles Bild des Geburtstagskindes mit einem herzzerreißenden Text: "Nun bist du mittlerweile seit zwei Jahren gesund und munter auf dieser Welt und zauberst uns jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht. Wir sind so glücklich und dankbar darüber, Eltern von so einem tollen, liebevollen und glücklichen Kind zu sein, wie du es bist, Milan!"

Milan war mit einem Blutschwamm am Knie zur Welt gekommen. Deswegen war er nach der Entbindung zunächst in ärztliche Behandlung gekommen – für Jenny war dies ein schrecklicher Moment, wie sie damals erklärte: "Er wurde uns weggenommen. Er ist weggegangen mit der Hebamme!"

