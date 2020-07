Nimmt sich Adeline Norberg ihre Stiefmutter Laura (19) zum Vorbild und wird Influencerin? Die Tochter von Michael Wendler (48) ist inzwischen 18 Jahre alt. Obwohl sie noch zur Schule geht, ist die Blondine bereits eine kleine Berühmtheit und teilt ihr Leben auf Instagram mit über 60.000 Menschen. Doch im Gegensatz zu der neuen Frau ihres Vaters wünscht sich Adeline keine Karriere als Social-Media-Star: Sie will den akademischen Weg einschlagen!

Das erklärte der Musiker-Spross nun gegenüber RTL: "Ich wünsche mir auf jeden Fall, nach der Highschool aufs College zu gehen und meinen eigenen Weg zu gehen, das Leben in vollen Zügen zu genießen!" Und dafür möchte sie auch ihre aktuelle Heimat und damit ihren Papa inklusive Neu-Ehefrau Laura hinter sich lassen: "Dadurch, dass ich aus Deutschland aus einem ruhigen Ort komme und es hier in Cape Coral auch sehr ruhig ist, würde ich mir schon wünschen, in eine Großstadt zu ziehen, wo es mehr zu erleben gibt."

In welche Metropole es sie verschlagen wird, verriet Adeline zwar noch nicht. Ihre Mutter Claudia (49) erklärte jedoch bereits im vergangenen Herbst gegenüber Promiflash, dass ihre Tochter eine Faszination für die asiatische Kultur entwickelt habe: "Sie möchte auf jeden Fall Korea bereisen, möglicherweise dort auch studieren!"

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg mit ihrem Vater Michael Wendler und dessen Frau Laura

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg und ihre Tochter Adeline



