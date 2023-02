Adeline Norbergs Geburtstag: So süß gratuliert Laura Müller

In der Familie Wendler gab es wieder einen Grund zu feiern! Erst vor wenigen Wochen machten der Schlagersänger Michael Wendler (50) und seine Frau Laura (22) öffentlich, dass sie gemeinsam Nachwuchs erwarten. Darüber freute sich auch dessen Tochter Adeline, die aus seiner Ehe mit Claudia Norberg (52) hervorging. Sie feierte am Sonntag bereits ihren 21. Geburtstag und wurde deshalb nun von Laura mit Glückwünschen überhäuft!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 22-Jährige ein Video, in dem sie mehrere Momente von sich und Adeline zusammengeschnitten hat. "Alles Gute zum Geburtstag, du wundervoller Mensch. Du bist so einfühlsam, tiefsinnig, herzensgut und so eine reine Seele", schwärmte sie von dem Geburtstagskind. Die Influencerin sei dankbar, sie kennen zu dürfen. "Wir lieben dich", betonte sie abschließend.

Anders als ihr Vater und dessen Frau lebt Adeline inzwischen nicht mehr im US-Bundesstaat Florida, sondern im kalifornischen Los Angeles. "Man kann dort mehr unternehmen, da man Strand und Berge am selben Ort hat. Dies ist ja hier in Florida in der Art nicht möglich, da hier im Grunde nur Sumpf ist", erzählte ein Insider nach ihrem Highschool-Abschluss Mitte 2021 gegenüber Promiflash.

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg mit ihrem Vater Michael Wendler und dessen Frau Laura

Instagram / adelinenorbergofficial Adeline Norberg im November 2020

