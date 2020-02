Michael Wendlers (47) Tochter Adeline ist volljährig! Für den Geburtstag seines Kindes aus der Ehe mit seiner Ex Claudia Norberg (49) ist der Schlagerstar sogar extra nach Florida zurückgeflogen. Eigentlich hält sich der "Egal"-Interpret derzeit in Deutschland auf, um seine Freundin Laura Müller (19) bei den Dreharbeiten zu Let's Dance zu unterstützen. Nun meldete sich der 47-Jährige mit Glückwünschen an seine Tochter via Social Media aus Amerika zurück.

Anlässlich des Ehrentags seiner Tochter teilte Michael auf Instagram ein süßes Bild mit ihr. Kaum zu übersehen ist dabei das strahlende Lächeln, das die beiden im Gesicht tragen. Unter dem Beitrag gratulierte der Vater nun der Volljährigen: "Herzlichen Glückwunsch mein Engel zum 18. Geburtstag. Laura und ich lieben dich unendlich." Die 19-Jährige selbst sendete der Tochter ihres Liebsten ebenfalls über Social Media ihre Glückwünsche zu: "Ich schicke dir tausend Küsse und wünsche dir einen wundervollen Geburtstag. Genieß' den Tag mit deinem wundervollen Papa."

Adeline hat sich im Netz über die zahlreichen Gratulationen gefreut. Am glücklichsten scheint sie jedoch darüber, dass ihr Vater tatsächlich zu ihrem Geburtstag angereist ist. Michael hat dafür jedoch ein großes Risiko auf sich genommen. Aufgrund von Schulden in Höhe von 110.000 Euro und einer drohenden Pfändung ist der Zoll hinter ihm her. Bei der Ausreise in die USA wurde er bereits kontrolliert.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Freundin Laura

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller, Michael Wendler und Adeline Norberg an Silvester 2019/ 2020

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Februar 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de