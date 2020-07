Jetzt spricht Johnny Depp (57) Klartext! Schon seit 2016 tragen der Schauspieler und seine Exfrau Amber Heard (34) einen öffentlichen Scheidungskrieg aus, in dem die "Aquaman"-Darstellerin den Fluch der Karibik-Star unter anderem der häuslichen Gewalt beschuldigt. Im Zuge dieser Schlammschlacht hat "The Sun", eine Zeitung der News Group Newspapers, die Leinwandlegende vor zwei Jahren als "Frauenschläger" betitelt. Aufgrund dieser Unterstellung verklagt der US-Amerikaner das Unternehmen gerade wegen Verleumdung. Während des Prozesses, der am 7. Juli begann, bezichtigt Johnny nun seine ehemalige Partnerin, ihn nur für den eigenen Karriereschub benutzt zu haben!

Im Zeugenstand wurde der 57-Jährige gebeten, über seine Ehe mit Amber auszusagen. Dabei gibt Johnny zu Protokoll, dass die Blondine ihn manipuliert habe, sie zu heiraten, in dem sie Interesse an seinen Hobbys und seiner Arbeit vorgegaukelt habe. "Erst viel später verstand ich, dass sie das klare Ziel hatte, mich zu heiraten, um ihre eigene Karriere voranzubringen, und/oder sich finanziell zu bereichern. Und sie wusste, wie sie das bewerkstelligen konnte", teilt der "Sweeney Todd"-Star mit. Laut seiner Ausführungen sei er ein "leichtes Ziel" gewesen und fiel auf die gebürtige Texanerin herein.

Johnny fügt außerdem hinzu, dass Amber seinem ehemaligen Sicherheitschef gesagt habe, er sei ein "fetter, alter Mann". Als der "Lone Ranger"-Mime sie auf diese Beleidigung angesprochen habe, bestritt sie, so etwas jemals geäußert zu haben. Im Verlauf des Prozesses soll als Nächstes auch die 34-Jährige die Chance erhalten, ihre Version der Geschehnisse zu berichten und sich zu verteidigen.

Getty Images Johnny Depp bei der "Lone Ranger"-Premiere in Tokyo im August 2013

Getty Images Johnny Depp bei der "Mord im Orientexpress"-Premiere in London im November 2017

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard, 2016



