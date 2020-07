Traurige Nachrichten von der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Sara Leutenegger (26). Eigentlich könnte die Schweizerin im Moment nicht glücklicher sein: Sie hatte bereits verkündet, dass sie und ihr Ehemann Lorenzo ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Stolz teilt sie mit ihren Fans immer wieder süße Babybauchbilder und verriet sogar, dass es ein Junge wird. Jetzt musste die 26-Jährige Abschied von einem besonderen Familienmitglied nehmen – Saras Opa ist verstorben.

Auf Instagram ließ die Laufstegschönheit ihren Gefühlen freien Lauf. "Mein geliebter Großvater ist nun im Himmel", schrieb sie unter ein Video, in dem sie gemeinsam tanzen. Sara habe sich noch nie traurig aber auch glücklich zur selben Zeit gefühlt. "Wo ein wichtiger Mensch in meinem Leben geht, steckt ein neues Leben in mir. Der Kreislauf des Lebens!", meinte die werdende Mutter. Zuletzt bedankte sie sich bei ihrem Opa noch für die schöne Zeit, die sie zusammen hatten.

Neben den zahlreichen Fans, die ihre Beileidsbekundungen hinterließen, meldeten sich auch weitere ehemalige GNTM-Kandidatinnen zu Wort. Klaudia Giez (23) und Sayana kommentierten mit vielen Herz-Emojis den Beitrag.

Instagram / saraleutenegger Lorenzo und Sara Leutenegger im Mai 2020

Instagram/saraleutenegger Sara Leutenegger und ihr Mann Lorenzo Leutenegger, Juni 2020

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de