Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) sind einfach total happy! Ende April überraschten das Topmodel und der ehemalige One Direction-Sänger ihre Fans: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs! Die Mutter der Laufstegschönheit plauderte zudem aus, dass das Baby der beiden im September das Licht der Welt erblicken soll. Und das kann das Duo offensichtlich kaum erwarten: Das zukünftige Elternglück soll der Beziehung der Stars derzeit sehr guttun!

Wie Us Weekly am Montag berichtet, seien sich die werdenden Eltern "näher als jemals zuvor". "Gigi wohnt mit Zayn auf der Farm ihrer Mutter. Sie kam letztens zurück nach New York, aber sie plant, den größten Teil ihrer Schwangerschaft auf dem Hof zu verbringen", verrät eine Quelle. Tatsächlich teilte die Beauty in den vergangenen Tagen oft Bilder vor einem ländlichen Panorama. Dort leben neben der Familie auch einige Tiere wie Pferde und schottische Hochlandrinder.

Dass Gigi und Zayn einmal so glücklich sein werden, war nicht immer klar. Tatsächlich haben die beiden eine wahre On-Off-Beziehung hinter sich. Zuletzt trennten sie sich im Januar 2019, fanden aber zwei Monate vor den Schwanger-News wieder offiziell zusammen.

Getty Images Gigi Hadid, Model

Getty Images Zayn Malik, 2018

MEGA Zayn Malik und Gigi Hadid in New York im Januar 2018



