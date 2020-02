Endlich ist die Katze aus dem Sack! Im vergangenen Januar musste die Fans von Gigi Hadid (24) und Zayn Malik (27) traurige Nachrichten verkraften – das On-Off-Pärchen hatte sich ein weiteres Mal getrennt. Vor Kurzem wurden die beiden jedoch kuschelnd in New York gesichtet, was die Gerüchte um ein Liebes-Comeback natürlich mächtig anheizte. Pünktlich zum Valentinstag haben Zayn und Gigi die süßen Neuigkeiten nun selbst bestätigt: Sie sind tatsächlich wieder zusammen!

Auf dem Instagram-Kanal des Models ist vor wenigen Momenten ein Schnappschuss des Hotties aufgetaucht. Zayn steht dick eingepackt in der Natur und lächelt die Fotografin verschmitzt an. Spätestens die Bildunterschrift sorgt dann für Aufschluss: "Hey, mein Valentinsschatz", betitelte Gigi das Foto, das bereits zahlreiche Likes geerntet hat.

Ihre Fans sind natürlich außer sich vor Freude – und überschlagen sich in den Kommentaren geradezu vor Glückwünschen. "Juhu, ihr seid wieder zusammen", freute sich eine Nutzerin. "Wurde aber auch Zeit, ihr Süßen!", witzelte eine weitere. Hättet ihr gedacht, dass die beiden tatsächlich wieder ein Paar sind? Stimmt ab!

Instagram / gisposable Gigi Hadids Foto von Zayn Malik

Instagram / gigihadid Zayn Malik und Gigi Hadid

Splash News Zayn Malik und Gigi Hadid in New York City

