Annika will sich nicht einengen lassen! Der einstige Schwiegertochter gesucht-Kandidat Ingo (29) ist schon längst nicht mehr auf Liebessuche: Er hat seine Traumfrau in seiner Annika gefunden. Im Sommer des vergangenen Jahres gaben die beiden dann sogar ihre Verlobung bekannt. Doch auch wenn sie nach wie vor noch richtig verliebt sind: Nach der überstandenen sozialen Isolation, die sie gemeinsam hinter sich gebracht haben, wollen die zwei nun ein wieder ein wenig mehr ihre eigenen Lebenswege verfolgen – und planen einen Neustart!

Auf Instagram packte das Paar ganz ehrlich über die letzten Monate aus: "Mitte März veränderte Corona unseren Alltag auf einen Schlag", gab Ingo zu einem Foto, das die beiden bei einem Essen in einem asiatischen Restaurant zeigt, bekannt. "Heute feiern wir unseren Neustart, der für uns ab morgen endlich beginnt", lauteten die kryptischen Zeilen. Die Pandemie hätte sie gelehrt, dass Arbeits- und Alltagsstress durchaus toll seien und sie sich darauf freuen würden.

Doch was meint das Paar genau mit dieser Ankündigung eines Neustarts? Gegenüber Promiflash erläuterte Annika: "Mitte März wurde ich komplett aus meinem Arbeitsalltag gerissen – musste zu Hause bleiben." Die viele gemeinsame Zeit hätte das Duo selbstverständlich sehr genossen – bis zu einem bestimmten Punkt: "Nach so vielen Monaten ist es aber auch mal genug. Ich brauche meinen Alltag und Ingo kann endlich seinen geplanten Projekten für dieses Jahr nachgehen", gab sie preis und kündigte zudem an, dass es diesbezüglich eine große Überraschung für ihre Fans geben werde, die auch der Grund war, warum die zwei ihren noch mysteriösen Neuanfang mit einem ausgiebigen Dinner gefeiert haben.

Promiflash Annika und Ingo in Berlin

Promiflash Ingo und Annika in Berlin, Juni 2020

Promiflash Annika und Ingo in Berlin, Juni 2020



