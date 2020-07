Leidet Adeline Norberg eigentlich unter dem Ehe-Aus ihrer Eltern? Die vergangenen Monate dürften im Hause Norberg ziemlich turbulent gewesen sein. Im Herbst 2018 gab Michael Wendler (48) die Trennung von seiner damaligen Ehefrau Claudia Norberg (49) bekannt. Wenig später kam er mit Laura (19) zusammen, mit der er nun auch verheiratet ist. Zwischen Micha und seiner Ex kam es in dieser Zeit immer wieder zum Zoff. Adeline, die Tochter des Langzeitpaares, musste nicht nur die Scheidung und den Streit ihrer Eltern für sich selbst verarbeiten, sondern bekam das Drama durch die Medien auch immer wieder präsentiert. Doch wie denkt Adeline nun überhaupt über das Liebes-Ende von Mama und Papa?

Im Interview mit RTL plauderte Adeline ganz offen über die brisante Thematik. Dass bei ihrer Mutter und ihrem Vater die großen Gefühle irgendwann erloschen sind, scheint sie allerdings gar nicht allzu stark zu belasten: "Ich bin erwachsen, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme damit super zurecht", erklärte sie lächelnd. Sie wisse auch, dass sie mit ihrem Schicksal ganz und gar nicht alleine dastehe: "Ich bin nicht das einzige Scheidungskind der Welt!", stellte sie entspannt fest.

Dennoch hat Adeline zum Rosenkrieg ihrer Eltern eine klare Meinung, die sie auch bereits kundgetan hat. Dass Claudia immer wieder öffentlich gegen ihren Papa hetzt, weil er ihren Nachnamen behalten und an Laura weitergegeben hatte, schmeckt Adeline nämlich gar nicht. Als die 49-Jährige dann noch ein Foto von sich und ihrem Kind mit den Worten "Echte Norberg-Frauen!" versah, konterte sie in ihrer Instagram-Story: "Ich empfinde nicht so wie du und das muss akzeptiert werden!"

Instagram / wendler.michael Laura Müller, Michael Wendler und Adeline Norberg im August 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendler und seine Tochter Adeline Norberg, Dezember 2018

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia und Adeline Norberg



