Michael Wendler (48) und seine Laura (19) äußern sich erstmals zum Streit um den Nachnamen! Seit Mitte Juni sind der Schlagersänger und die Influencerin nun verheiratet. Dabei regt Ex-Frau Claudia Norberg (49) ein nicht ganz alltägliches Detail ganz besonders auf: die Namenswahl. Denn immerhin hat die neue Frau an der Seite des Sängers den Geburtsnamen der Blondine angenommen. Jetzt bezogen die frisch vermählten Eheleute selbst Stellung zum Streit um den Namen Norberg!

Für Laura und ihren Wendler hat sich durch das Eheversprechen der Name anscheinend nur auf dem Papier geändert: "Öffentlich werde ich immer Laura Müller sein. Und ich natürlich immer Michael Wendler, das ist ganz klar", erklärte das Paar gegenüber RTL. Bereits von Anfang an sei für beide klar gewesen, dass sie sich für den gleichen Nachnamen entscheiden werden. Für die 19-Jährige hat es offenbar eine symbolische Bedeutung, neben einem Ring, auch den Namen ihres Mannes zu tragen: "Wir sind verbunden, wir sind eine Einheit und da soll uns nichts trennen!"

Ein Dorn in Claudias Augen. Im Netz teilte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin ein Selfie mit ihrer Tochter Adeline und bezeichnete es mit den Worten: "Echte Norberg-Frauen!" Ihre Teenie-Tochter möchte mit all dem Zoff offenbar nichts zu tun haben. Die 18-Jährige stellt sich sogar auf die Seite ihres Vaters und kontert den Instagram-Post ihrer Mutter mit der Aussage: "Ich empfinde nicht so wie du und das muss akzeptiert werden!"

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Anzeige

Instagram / claudia_norberg_wendler Claudia Norberg im Juni 2020

Anzeige

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de