Mandy Moore (36) äußert sich zur öffentlichen Entschuldigung ihres Ex-Mannes. Sieben Frauen werfen dem Musiker Ryan Adams vor, sie psychisch und sexuell missbraucht zu haben. Auch Musik-Kollegin Mandy bezeichnete die Ehe mit ihm als Horror. Nach einem anfänglichen Dementi bekannte der Sänger sich schließlich doch zu den Vorwürfen und entschuldigte sich in einem Statement für sein Verhalten. Mandy stellt diese öffentliche Entschuldigung jedoch infrage.

In der Today-Show wurde die Sängerin auf Ryans Einlenken angesprochen und entgegnete darauf: "Es ist eine Herausforderung, weil ich das Gefühl habe, dass ich in vielerlei Hinsicht alles gesagt habe, was ich über ihn und diese Situation sagen möchte." Viel Worte hatte die 36-Jährige demnach nicht für ihren Ex übrig. Trotzdem machte sie deutlich, was sie dazu steht, dass der Songwriter den Weg über die Medien gegangen ist. "Ich finde es merkwürdig, dass sich jemand öffentlich entschuldigt, es aber nicht privat tut."

Sie habe von Ryan jedenfalls nichts gehört, erwarte aber auch keine persönliche Entschuldigung. "Aber ich finde es merkwürdig, dass jemand ein Interview darüber führt, ohne es privat wieder gutzumachen", wiederholte die Schauspielerin in dem Interview.

Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Ryan Adams bei der Capitol Records 75th Anniversary Gala in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Mandy Moore, Schauspielerin und Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de