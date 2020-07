Im Februar 2019 wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem der Musiker Ryan Adams von sieben Frauen beschuldigt wurde, sie psychisch und sexuell missbraucht zu haben. Darunter auch seine Ex-Frau, Schauspielerin Mandy Moore (36). Zwar bat der "When the Stars Go Blue"-Interpret damals um Verzeihung für sein Benehmen, beteuerte aber, dass die Vorwürfe unwahr seien. Nun hat der Sänger allerdings doch zugegeben, dass die Anschuldigungen stimmen – und sich für seine Fehltritte entschuldigt.

"Ich hoffe, dass die Menschen, die ich verletzt habe, heilen werden. Und ich hoffe, dass sie einen Weg finden, mir zu verzeihen", heißt es in einem Statement von Ryan, das in der Daily Maily erschienen ist. Demnach habe er das vergangene Jahr genutzt, um über seine Taten nachzudenken. Dabei habe er realisiert, dass er trotz seiner Reue noch längst "nicht aus dem Schneider" sei. Und dass er das Leid, das er verursacht hat, nicht ungeschehen machen könne. "Ich übernehme die volle Verantwortung für mein schändliches Verhalten", betont der Liedermacher nochmals.

In seinem Bestreben, ein "besserer Mensch" zu werden, habe Ryan auch daran gearbeitet, mit professioneller Hilfe trocken zu werden – also vom Alkohol wegzukommen. "Ich möchte wirklich zum Ausdruck bringen, dass ich die Bedeutung der Selbstliebe und der Eigenverantwortung verinnerlicht habe. Ich gebe mir wirklich Mühe", betont der Chartstürmer.

Getty Images Ryan Adams bei den Grammys in L.A. im Februar 2015

Getty Images Ryan Adams auf einer Party in NYC im Mai 2006

Getty Images Ryan Adams, Musiker



