Eine neue Farbe für Bibi Claßen (27)! Die YouTuberin hat bereits einige haarige Experimente hinter sich: Mal begeisterte die Web-Bekanntheit ihre Fans mit blauen Haaren im Mermaid-Style, dann überraschte sie mit pinken und grauen Strähnen. Doch seit einigen Jahren hält die Zweifach-Mama hauptsächlich an einem Styling fest: Dem sogenannten Ombré-Look – der Ansatz oben ist natürlich, die Spitzen sind blond. Nun hat sich Bibi ein weiteres Mal neu erfunden: Sie ist jetzt brünett!

In ihrer Instagram-Story erklärte die 27-Jährige am Dienstag: "Habe Lust, meine Haare noch ein bisschen zu verändern". Gesagt, getan – kurz darauf präsentierte Bibi auch schon das Ergebnis: Sie hat nun hellbraunes Haar, das in den Spitzen noch ein kleines bisschen heller ist. Die Länge ihrer Locken veränderte sich allerdings nicht. Was die Frau von Julian Claßen (27) von dem Ergebnis hält, behielt sie bisher für sich.

Bereits vor einem Jahr spielte die Influencerin mit dem Gedanken, sich einen neuen Haarschnitt machen zu lassen. Aus kürzeren Strähnen arrangierte sie sich damals zum Spaß einen Pony. Doch diese Art von Typveränderung gefiel Bibi offenbar nicht – bis heute blieb sie ihrer langen Mähne mit Mittelscheitel treu.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, Influencerin

Instagram / bibisbeautypalace Influencerin Bibi Claßen 2019

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTube-Star



