YouTube-Star Bibi Heinicke (24) ist für ihre Experimentierfreudigkeit in Sachen Frisuren bekannt. Lila oder blau – die Social-Media-Queen hat schon einige Farben ausprobiert. Jetzt wagt sie ein neues haariges Projekt. ”Ich habe gerade spontan mega Bock bekommen, meine Haare zu färben und ich dachte mir, ich mache sie mal so pastell-rosa-blond”, verkündete sie via Snapchat. Und wie könnte es anders sein – auch dieser Look steht der eigentlichen Blondine super!



