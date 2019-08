Zieht Bibi Claßen (26) bald mal wieder eine Typveränderung durch? In den vergangenen Jahren wagte die supererfolgreiche YouTuberin schon so manches Beauty-Experiment. Vor allem Bibis Haare mussten besonders oft dran glauben – so trug die Frau von Julian Claßen (26) ihre Mähne in den verschiedensten Blondtönen, in Türkis, in Blau und sogar in Regenbogen-Farben. Doch jetzt hat die Mama des kleinen Lio etwas ganz Neues ausprobiert: So würde Bibi mit einem Pony aussehen!

In ihrer Instagram-Story postete die 26-Jährige nun ein Video, in dem sie ein paar kürzere Haare so vor der Stirn arrangierte, dass sie wie ein richtiger Pony aussehen – Bibi sieht gleich total verändert aus! Weil sich die Web-Beauty aber nicht so ganz sicher war, was sie von diesem Anblick halten sollte, rief sie ihre Abonnenten anschließend zur Abstimmung auf: "Würde mir ein Pony stehen – ja oder nein?" Konkrete Pläne, sich diese Frisur auch wirklich zu zuzulegen, äußerte sie jedoch nicht.

Unter Bibis aktuellen Beiträgen sammelten sich bereits einige Kommentare, die die Beauty dazu ermunterten, gleich zum Friseur zu marschieren. Was sagt ihr dazu: Würde Bibi dieser Haarschnitt echt stehen? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Splash News Bibi Heinicke, YouTube-Star

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Claßen, Juli 2019

