Eigentlich ist Raúl Richter (33) ein Berliner durch und durch. Der Schauspieler wurde nicht nur in der Hauptstadt geboren, sondern verbrachte auch den Großteil seines Lebens dort – nicht zuletzt, weil er von 2007 bis 2014 in der beliebten Daily GZSZ mitgespielt hat, die in Berlin spielt und gedreht wird. Doch nun kehrt der Ex-Dschungelcamper seiner Heimatstadt tatsächlich den Rücken: Raúl zieht nach Hamburg!

Das verkündete der 33-Jährige jetzt auf seinem Instagram-Kanal. "Hamburg ich bin da und ich bleib' auch ein paar Monate", jubelte Raúl und ergänzte: "Was genau ich mache, kann ich leider erst nächste Woche verraten." Gut möglich, dass der TV-Darsteller dort für einen neuen Film oder eine neue Serie dreht. In seiner Story erklärte er nämlich, Hamburg sei sein "neuer Arbeitsplatz".

Zusammen mit dieser Ankündigung veröffentlichte Raúl außerdem ein süßes Pärchenfoto mit Vanessa Schmitt – sie sei mit ein Grund, warum er sich besonders auf seine Zeit in Hamburg freue: "Noch viel schöner, dass ich meine Freundin hier habe", betonte er in seinem Beitrag.

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

Instagram / raulrichter Raúl Richter und Vanessa Schmitt

Instagram / raulrichter Vanessa Schmitt und Raúl Richter



