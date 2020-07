Was steckt hinter diesen Zeilen? Am Mittwoch ist die Glee-Bekanntheit Naya Rivera (33) spurlos in einem kalifornischen See verschwunden. Gemeinsam mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey (4) machte sie eine Bootstour. Nach Aussagen des kleinen Jungen sei seine Mutter dann ins Wasser gesprungen – und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Jetzt sorgt ein wenige Tage altes Posting von Naya für großen Wirbel im Kontext der jüngsten Ereignisse.

"Egal welches Jahr, welche Umstände oder auch Streitereien – jeder Tag, an dem man lebt, ist ein Segen", betitelte die Schauspielerin ein aktuelles Bild von sich auf Instagram. Sie rate ihren Followern, das Beste aus jedem Tag zu machen. "Ein Morgen ist nicht garantiert", beendete die Brünette ihre achtsamen Worte. Gibt es zwischen diesen Zeilen und ihrem plötzlichen Verschwinden etwa eine Verbindung?

Nayas letzter Beitrag scheint sogar noch auf dem Boot aufgenommen worden zu sein. Das Bild zeigt die 33-Jährige mit ihrem Sohn in einem innigen Moment, wie er ihr eng umschlungen einen Kuss gibt. "Einfach nur wir zwei", schrieb sie zu der Aufnahme. Dieser Beitrag ist das letzte Lebenszeichen der "Santana Lopez"-Darstellerin – bisher ist unklar, ob das Foto tatsächlich kurz vor ihrem Verschwinden entstanden ist.

Getty Images Naya Rivera und ihr Sohn Josey Hollis im Februar 2019

MEGA Die Suche nach Naya Rivera auf dem Piru-See

Twitter / Naya Rivera Naya Rivera mit ihrem Sohn



