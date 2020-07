Ehrliche Schwangerschaftseinblicke von Maren Wolf (28)! Für die YouTuberin wird es langsam richtig ernst – mittlerweile ist sie in der 35. Schwangerschaftswoche und der Babybauch wächst und wächst. Bereits vor einigen Wochen verriet sie ihrer Community, dass sie in den vergangenen Monaten fast 18 Kilo zugenommen hat. Nun bringt Maren die Fans auf den neuesten Stand und liefert ein brandneues Body-Update.

In ihrer Instagram-Story steht die Schwangere vor einem Spiegel und zeigt den Usern ihre Babykugel. "Ich weiß nicht, wohin noch... ohne Scheiß, ich sehe so moppelig aus", stellt sie fest. Die Babypfündchen seien kein Problem für sie – doch manchmal habe sie einfach Momente, in denen sie von den Veränderungen des eigenen Körpers überwältigt wird: "Ich mein, die 20 Kilo, die ich zugenommen habe, oder eher über 20 Kilo mittlerweile, sind natürlich nicht unsichtbar und es gibt einfach Tage, da denkt man sich nur so: Krass."

Auch nach der Schwangerschaft will sich Maren keinen Druck machen und das Thema After-Baby-Body ganz entspannt angehen. "Der Körper verändert sich und wird nicht mehr so sein wie früher. Hier und da sind Schwangerschaftsstreifen oder das Becken ist breiter geworden. Aber ganz ehrlich, wir haben ein neues Leben erschaffen! Wie heftig ist das bitte?", hält sie in einem ausführlichen Beitrag fest.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTuberin



