Steve Kazee (44) ist offenbar ein echter Super-Papa! Seit Anfang März bereichert Söhnchen Callum Michael Rebel Kazee das Leben von dem Schauspieler und seiner Liebsten Jenna Dewan (39). Dass die beiden in ihrer Elternrolle total aufgehen, scheinen die zahlreichen Social-Media-Beiträge mit Kind bestens zu belegen. Vor allem der frischgebackene Papa lässt keine Gelegenheit aus, seinen ganzen Stolz zu präsentieren. Dass Steve aber auch in Sachen Baby-Betreuung und Haushalt richtig anpackt, hebt Jenna nun zusätzlich hervor – und macht ihre Fans damit ganz neidisch!

Auf Instagram teilte Jenna nun einen Clip, der ihren Verlobten beim Fegen im Tanktop mit einem coolen Cap zeigt – während er seinen Sohnemann per Babytrage an seinem Bauch bei sich hat. Munter tanzt und pfeift Steve bei seiner Multitasking-Tätigkeit. Baby Callum scheint die Einführung in Sachen Haushalz zu gefallen: Der Kleine blickt ganz zufrieden aus seiner Trage. Dazu schwärmte Jenna über ihren fleißigen Partner: "Ja, er putzt auch noch!"

Klar, die Fans erkennen natürlich sofort das Traummann-Potenzial in dem 44-Jährigen. "Hat er einen Bruder?", scherzte eine Followerin unter dem Foto. "Jenna, du bist eine glückliche Frau" oder "Du hast den Jackpot abgesahnt", schwärmten weitere User begeistert in der Kommentarspalte.

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Sohn Callum im Juli 2020

Instagram / jennadewan Steve Kazee und Sohn Callum

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Sohn Callum



