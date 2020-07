Im großen Finale von Beauty & The Nerd geht der eine oder andere Kandidat ganz schön auf Tuchfühlung – das aber eher unbeabsichtigt! Am Donnerstag kämpfen noch insgesamt drei Pärchen in der ziemlich amüsanten Show um den Sieg. In einer entscheidenden Aufgabe ging es vor allem bei Illya und Kim ordentlich zur Sache: In einem unglücklichen Moment landete Illyas Finger ganz ungeniert in Kims Hinterteil!

Ob das so geplant war? Bei einer ziemlich glitschigen Challenge mussten die beiden noch einmal Teamgeist beweisen. Der 21-Jährige kam der Blondine dabei aber ungewollt nah – er packte ihr aus Versehen an den Allerwertesten, und das nicht gerade galant. "Einen Finger in eine Körperöffnung von Kim zu stecken, war wirklich ein Versehen", erklärte sich Illya im Interview peinlich berührt. Doch Kim nahm die ganze Sache mit Humor und war ihrem Nerd nicht böse.

Das ist auch nicht das erste Mal, dass Illya die Nähe seiner Beauty sucht. Bereits nach dem Umstyling hatte er einige Signale der 19-Jährigen fehlinterpretiert und sie heftig angegraben. Die Twitter-User waren von dieser Aktion aber alles andere als begeistert. "Ja Illya. Du wirst Kim auf jeden Fall erobern, wenn du dich auf sie drauf setzt und sie bedrängst, obwohl sie mehr als einmal sagt, dass sie das nicht möchte", hatte ein User im Netz geschrieben.

Instagram/kimschiele Kim von "Beauty & The Nerd", April 2020

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"



