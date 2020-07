In dem Fall wären Johnny Depp (57) womöglich Paparazzi lieber gewesen! Der Hollywood-Star zog mit einer Verleumdungsklage vor Gericht, nachdem eine britische Boulevardzeitung ihn unter anderem als "Frauenschläger" betitelt hatte. Die ersten Verhandlungstage in London sind bereits rum. Darin überschlugen sich Johnny und sein angebliches Prügelopfer, seine Exfrau Amber Heard (34), mit gegenseitigen Anschuldigungen. Der Prozess wird von Medienvertretern und Fans mit größtem Interesse verfolgt. Nun hat eine Gerichtsskizze von Johnny im Netz eine regelrechte Welle des Spotts ausgelöst.

Eine Zeichnung des 57-Jährigen im Londoner Gerichtssaal hat sich wie ein Lauffeuer auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verbreitet, wo sie von vielen Usern zu einem Meme umfunktioniert wurde. Der Grund: Viele sehen überhaupt keine Ähnlichkeit zu dem Fluch der Karibik-Star. Laut Mirror witzelte ein User zum Beispiel: "Diese Gerichtsskizze von Johnny Depp bin ich, wenn ich in Vorstellungsgesprächen so tue, als sei alles in Ordnung."

In Großbritannien ist es verboten, im Gerichtssaal Fotos zu machen. Die Gerichtszeichner stehen somit vor einer besonders schwierigen Herausforderung, denn sie müssen das Geschehen im Saal direkt aus dem Gedächtnis heraus zeichnen. "Wenn es um Johnny Depp geht, können sie den ganzen Tag üben, bis sie vor Gericht müssen. Dafür gibt es keine Entschuldigung!", bemängelte ein User. Andere schienen sich hingegen der Challenge bewusst und nahmen den zuständigen Gerichtszeichner sogar in Schutz.

Getty Images Schauspieler Johnny Depp

Getty Images Johnny Depp bei der "Alice im Wunderland"-Premiere in London im Februar 2010

Getty Images Johnny Depp bei der "Lone Ranger"-Premiere in Tokyo im August 2013



