Große Trauer um Ronald Schwary! Der Filmproduzent begann in den 1970er Jahren, für das Filmgeschäft zu arbeiten. Große Erfolge feierte der US-Amerikaner mit der Produktion des Dramas "Ordinary People" – zu Deutsch: "Eine ganz normale Familie". Dafür gewann er 1981 seinen ersten Oscar in der Kategorie "Bester Film"! Jetzt muss Hollywood Abschied von dem Filmemacher nehmen: Ronald ist im Alter von 76 Jahren verstorben!

Die Söhne des gebürtigen Kaliforniers veröffentlichten die traurige Nachricht, die The Mirror vorliegt. "All die Jahre hat er damit verbracht, dafür zu kämpfen, die beste Version seiner selbst zu sein. Er hat immer gescherzt und gelacht, egal wie hart der Tag war", zeigten sich seine Kinder gerührt. Seine Lebensfreude habe er auch in schwierigen Zeiten und während seiner fortschreitenden Krankheit behalten, fuhren sie fort. Ronald habe sich 2015 aus dem Filmgeschäft zurückziehen müssen, nachdem bei ihm eine seltene neuronale Krankheit festgestellt worden war.

Mit dem erfolgreichen Film "Eine ganz normale Familie" gelang aber nicht nur dem Verstorbenen der internationale Durchbruch. Es war auch die erste Regiearbeit des Schauspielers Robert Redford (83), der schon damals einer der populärsten Hollywoodstars war. Auch er erhielt für diesen Film, so wie Ronald als Produzent, einen Oscar für die beste Regie.

Getty Images Ronald Schwary im Jahr 2012

Getty Images / Vittorio Zunino Celotto Robert Redford, Schauspieler

Getty Images / Pascal Le Segretain Robert Redford beim "Venice Film Festival", September 2017



