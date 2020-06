In Episode drei heißt es für ein weiteres Beauty & The Nerd-Paar Koffer packen! In dieser Ausgabe der Kuppelshow ging es mal wieder rund: Die meist noch sehr unschuldigen Kandidaten mussten mit ihren Beauty-Partnerinnen unter anderem berühmte Filmszenen nachstellen, die der Schauspieler Raúl Richter (33) für sie ausgewählt hatte. Außerdem durften sie die Flirt-Fähigkeiten der hübschen Frauen in Nerd-Verkleidung bewerten und kamen selbst bei einem Kosmetik-Quiz am Strand ins Schwitzen. Es gab allerdings auch fiese Zankereien: Streithenne Emmy und ihr gläubiger Nerd-Partner Sven haben die Show freiwillig verlassen!

Die Blondine und der Nerd haben nach ihrem Auszug auf eigenen Wunsch keine Chance mehr auf das Preisgeld von 50.000 Euro. Dem Exit vorausgegangen waren heftige Streitereien: Emmy habe die Aufmerksamkeit der anderen gesucht und bei einer Party kam es sogar zu Handgreiflichkeiten. "Es gibt Menschen, die es nicht mehr verdient haben, an diesem Experiment teilzunehmen", zog Kim ein Fazit und meinte damit ihre Konkurrentin. Auch Show-Teilnehmer Chris hatte nichts Positives über die 20-Jährige zu sagen und stachelte die anderen dazu an, sie fortan zu ignorieren. All das war zu viel für die Hamburgerin: Nach einer Ansage an die Beautys und Nerds ging sie aus freien Stücken.

Auch der Nerd, mit dem Emmy verpartnert war, zog die Reißleine und schloss sich ihr an – nach eigenen Angaben aber aus anderen Gründen. Kein Wunder: Der Theologie-Student, der in Priesterkutte an der Sendung teilnahm, hielt sich in der Folge vornehm zurück – anstatt sich an der feuchtfröhlichen Party in dem ibizenkischen Anwesen zu beteiligen, hockte er lieber über seiner mitgebrachten Bibel.

Annabel und Elias bei "Beauty & The Nerd"

Chris und Jenny, das neue Paar

Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"



