Gerda Lewis' (27) Urlaub hat eine schockierende Wendung genommen. Wenige Tage nachdem sie und ihre vier besten Freundinnen Kristina Levina, Doreen Petrova, Larissa und Nina auf Kreta gelandet waren, kam es zu einem krassen Zerwürfnis – der Grund: Wie Larissa gegenüber Promiflash verriet, hatte Gerda bei WhatsApp mehrere Gruppen, in denen jeweils eine des Quartetts gefehlt habe. Über die fehlende sei dann immer im jeweiligen Chat hergezogen worden. Die Web-Beauty wehrt sich jetzt aber – und gibt ihren Ex-BFFs eine Teilschuld.

"Kristina und Doreen haben auch schon zusammen Zeit verbracht, ohne mich. Und da weiß ich auch ganz genau, die eine hat auch über die andere was gesagt", betont die Ex-Bachelorette im Gespräch mit Promiflash. Aber sie habe das nie angesprochen, weil sie sich gedacht habe, dass man auch hinter ihrem Rücken über sie reden würde, weil das unter Mädels eben normal sei. Dass sie jetzt zum "Sündenbock" gemacht wird, kann sie nicht verstehen. Sie hätte sich einige Male bei ihnen entschuldigt.

Im WhatsApp-Gate fragt sich Gerda außerdem, warum sie für ihre vermeintlichen Lästereien nie ehrliches Feedback bekommen hätte: "Warum habt ihr mich nie einzeln angesprochen und das ernsthafte Gespräch gesucht? Wenn ich über eine eine krasse Beleidigung ausgesprochen hätte, warum sagt dann keine: 'Hey Gerda, warum redest du so?'" Die Influencerin fragt sich: "Hätte man nicht von Anfang an sagen können: 'Wir wollen nicht zusammen in den Urlaub? Du magst die doch gar nicht?'?

Sie wundere sich vor allem deshalb, weil das "schließlich schon seit vielen Jahren" so gehe. "Dann hieß es, sie hätten sich nicht getraut. Und jetzt, wo wir alle zusammen im Urlaub waren, haben sie beschlossen, dass sie alle nichts mehr mit mir zutun haben wollen", fasst die Kölnerin die Situation zusammen.

