Alina Mours (18) Erfolgswelle ist nicht zu stoppen. Auf TikTok gehört die Blondine schon seit Längerem zu den ganz Großen. Bereits über 2,7 Millionen User folgen ihr auf der Lipsync-Plattform und lassen sich von ihren Comedy- und Beautyvideos unterhalten. Aber auch auf Instagram steigt Alinas Reichweite immer weiter an. Jetzt darf die Web-Beauty sich über einen ganz besonderen Meilenstein freuen: Sie hat die Eine-Million-Follower-Marke geknackt!

"Am 06.07.2020 haben wir die eine Million geknackt und das ist auch mein 1000 Beitrag hier", freut Alina sich auf Instagram. In der Schule sei sie für ihre Videos oft belächelt worden. Mit ihrer Leidenschaft aufhören sei für die junge Powerfrau dennoch nie eine Option gewesen. "Und seht an, mit ganz, ganz viel Motivation, Fleiß und schlaflosen Nächten haben wir innerhalb von zwei bis drei Jahren einfach das geschafft, wovon andere nur träumen!" Noch immer sei die 18-Jährige sprachlos und überwältigt von diesem Erfolg.

Kurz vor Erreichen dieses Meilensteins versuchte Alina gegenüber Promiflash, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Dass sie die Eine-Million-Marke auf Insta knacken würde, hätte sie nie für möglich gehalten. "Es ist schon ein richtig krasses Gefühl. Ich bin da richtig emotional [...]. Ich kann es selbst nicht richtig glauben, dass die Follower kommen und mich unterstützen." Eine Million sei einfach eine extrem große Zahl, schwärmte die Cheerleaderin.

Alina Mour, TikTok-Star

Instagram / alinamour Alina Mour

Instagram / alinamour Alina Mour, Social-Media-Star



