Per Notkaiserschnitt: Alina Mour ist erstmals Mama geworden

Alina Mour (22) hat süße News zu verkünden: Ihr Baby hat endlich das Licht der Welt erblickt! Zu einem Instagram-Foto, auf dem die frischgebackene Mama und ihr Partner Tim die Hand ihres kleinen Wonneproppens halten, schreibt sie: "Willkommen auf der Welt, mein Kleiner. Du wirst so geliebt." Dazu plaudert sie auch einige Details aus: "Unser größtes Geschenk ist da. Unser kleiner Mann hat das Licht der Welt pünktlich zum ET am 07.08.24 um 21:22 Uhr erblickt."

Die Geburt sei aber leider nicht komplikationsfrei verlaufen. "Uns geht es nach einer sehr langen und anstrengenden Geburt, die am Ende mit einem Notkaiserschnitt endete, soweit gut und nun sind wir nur am Kuscheln. Wir berichten euch alles, nachdem wir diese unfassbar schöne Zeit ein wenig länger in unserer Intimität genossen haben", erklärt die YouTuberin ihren Fans.

Ihre Schwangerschaft hatte die Influencerin Ende Januar auf Instagram verkündet. Dort postete sie einen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Partner Tim freudestrahlend posiert. Auf dem Foto hält Alina ihren bereits kugelrunden Babybauch, während ihr Liebster neben ihr ein Ultraschallfoto präsentiert. "Mama und Papa in spe. Alles, was wir uns jemals gewünscht haben", schrieb sie zu dem süßen Pic.

Instagram / alinaamour Alina Mour und Tim Radtke mit ihrem Baby

Instagram / alinamour Alina Mour, Influencerin, mit ihrem Partner

