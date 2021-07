Wincent Weiss (28) hat eine prominente Bewunderin! Der "Feuerwerk"-Interpret hat bislang noch nicht die Frau fürs Leben gefunden. Dabei betont der The Voice Kids-Juror immer wieder, wie sehr er sich eine romantische Liebesgeschichte wünscht, die am besten für immer hält. An Angeboten dürfte es dem Frauenschwarm aber nicht mangeln – und auch ein prominentes TikTok-Sternchen schwärmt ein wenig für Wincent, wie Promiflash jetzt erfahren hat!

Auf einem got2b-Event erzählte TikTok-Star Alina Mour (19) Promiflash, dass der Sänger ihr schon ziemlich gut gefällt. "Er ist ein Typ zum Verlieben – ist süß", schwärmte die Beauty. Denn auch die Influencerin ist aktuell solo unterwegs: "Man wünscht sich immer jemanden an seiner Seite – trotzdem komme ich gut alleine zurecht." Sie sei definitiv nicht abgeneigt, sollte sich der richtige Partner finden.

Dabei ist es Alina egal, ob ihr Freund in der Öffentlichkeit steht oder nicht – solange er kein Problem mit ihrem Job hat. "Hauptsache mein Partner versteht, was ich mache und unterstützt das", betonte die Influencerin.

Instagram / alinamour Alina Mour, TikTok-Star

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

Instagram / alinamour Alina Mour im Juli 2021

