Alina Mour (20) schwebt auf Wolke sieben! Auf TikTok gehört die hübsche Blondine mit ihren Comedy- und Beauty-Videos und ihren über drei Millionen Followern bereits zu den ganz Großen! Nachdem die Beauty bereits im vergangenen Jahr von zu Hause ausgezogen war, teilte die 19-Jährige nun pünktlich zum Valentinstag eine neue zuckersüße Veränderung in ihrem Leben: Im Netz präsentiert Alina nun ihren neuen Freund und zeigt sich total verliebt.

Wie verliebt Alina ist, teilte die TikTok-Berühmtheit passend zum Tag der Liebenden heute auf ihren Social-Media-Kanälen. Bereits gestern bereitete Alina ihre Fangemeinde auf der beliebten Lipsync-Plattform in einem süßen Tanzvideo darauf vor, dass heute ein "ganz besonderes Bild online kommt". Mit den Worten "Alles, worum ich Gott gebeten habe", zeigte sich die Wahl-Kölnerin nun total vernarrt mit ihrem neuen Freund auf Instagram und bezeichnete den Unbekannten, dessen Gesicht wohl vorerst verborgen bleiben soll, als ihren Seelenverwandten.

Dass das junge Pärchen bis über beide Ohren ineinander verliebt ist, zeigten die beiden Turteltauben auch in einer supersüßen Videosequenz auf TikTok, in der sich Alina super vernarrt in ihren Freund zeigt. "Endlich glücklich", heißt es dabei in der niedlichen Aufnahme. Auch über einen Strauß roter Rosen durfte sich die Verliebte bereits freuen, wie sie in einem süßen Pic und roten Herz-Emojis zeigt.

Instagram/alinamour Alina Mour, Juni 2020

Instagram / alinamour Alina Mour, Social-Media-Star

Instagram / alinamour Alina Mour, deutsches TikTok-Sternchen

