Was für ein schönes Tattoomotiv! Alina Mour (18) wurde bekannt durch ihre Tanzvideos auf der Social-Media-Plattform TikTok. Dort folgen ihr mittlerweile mehr als 2,5 Millionen Fans, und auch in anderen sozialen Netzwerken hat sie in den letzten Monaten einige Follower für sich gewinnen können. Mit diesen teilt die hübsche Blondine nun allerlei Ereignisse aus ihrem Leben – wie auch ihre allererste Tätowierung!

Ganz spontan entschloss sich die 18-Jährige in der vergangenen Woche dazu, ein Berliner Tattoostudio aufzusuchen. Zunächst war sie noch etwas skeptisch und machte sich besonders über die möglichen Schmerzen beim Stechen ihres Körperschmucks Sorgen: "Was ist, wenn es wehtut?", äußerte sie ihre Bedenken kurz vor ihrem Termin gegenüber Promiflash beim Dreh der TikTok-Show "Daily Pie". Am Ende hielt Alina jedoch tapfer durch und war schließlich total begeistert. Auf Instagram postete sie dann auch ein Foto, auf dem das Motiv zu erkennen ist: Ihren Nacken zieren nun zwei kleine Schmetterlinge! Dazu schrieb sie: "Es muss nicht immer alles Sinn machen. Oft reicht es schon, wenn es Spaß macht." Ob das die Bedeutung des Tattoos ist?

Ganz gleich, ihrer Community scheint das Tintenbild auf ihrer Haut auf jeden Fall zu gefallen. So kommentierten viele Fans den Beitrag mit Herz- oder Flammen-Emojis. Eine Userin brachte dann auf den Punkt, was bestimmt viele ihrer Follower damit sagen wollten: "Love it", schrieb sie unter das Foto.

Instagram/alinamour Alina Mour, Juni 2020

Instagram/alinamour Alina Mour, Juli 2020

Instagram/alinamour Alina Mour, Juni 2020



