"Valentinstags-Vibes": Alina Mour setzt Babybauch in Szene!

Sie zeigt, was sie hat! Alina Mour (22) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Vor zwei Jahren hatte sie am Valentinstag ihre neue Beziehung publik gemacht. Seitdem gibt sie ihren Fans immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Liebsten. Ende Januar machte sie dann weitere zuckersüße Neuigkeiten öffentlich: Sie und ihr Partner Tim erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nun präsentiert Alina ihren Babybauch!

Auf ihrem Instagram-Profil postet die werdende Mama eine süße Bilderstrecke. Auf den Schnappschüssen posiert sie freudestrahlend mit einem tiefrot geschminkten Mund. In einer weißen, unter der Brust zusammengeknoteten, Bluse und einer offenstehenden Jeans setzt sie ihre wachsende Babykugel perfekt in Szene. Auf ihrem runden Bauch sind zudem einige rote Lippenabdrücke zu sehen. Dazu schreibt sie kurz und knapp: "Valentinstags-Vibes".

Ihre Fans sind von den süßen Schwangerschaftsfotos hellauf begeistert. "Wow, wunderschön", findet beispielsweise ein Nutzer. "Tolle Fotos. Du strahlst so wunderschön", kommentiert ein weiterer Follower. Und ein dritter User ist überzeugt: "Du wirst so eine tolle Mutter."

Instagram / alinamour Alina Mour, Influencerin, mit ihrem Partner

Instagram / alinamour Alina Mour, Influencerin

Instagram / alinamour Alina Mour, Influencerin, mit ihrem Partner

