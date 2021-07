Alina Mour (19) ist ab sofort komplett auf sich allein gestellt! In Sachen Karriere könnte es für die TikTok-Bekanntheit aktuell kaum besser laufen. Mit ihren Comedy- und Beauty-Videos begeistert die sympathische Blondine auf der beliebten Lipsync-Plattform zahlreiche Fans. Im vergangenen Sommer knackte die Schönheit sogar bei Instagram die Eine-Million-Follower-Marke. Anfang dieses Jahres meisterte sie auch privat einen Meilenstein: Alina ist aus ihrem Elternhaus ausgezogen!

"Ich bin jetzt nach Köln gezogen", verriet Alina im Interview mit Promiflash. Besonders das Einrichten ihrer eigenen vier Wände habe der Blondine großen Spaß bereitet. Einen Haken an der ganzen Sache gibt es aber dennoch. "Es ist trotzdem sehr schwer, von seiner Familie weg zu sein", gab Alina offen zu. Das Verhältnis zu ihren Liebsten könnte kaum besser sein, weshalb die 19-Jährige auch nach ihrem Umzug noch regelmäßig die drei Stunden Autofahrt in ihre Heimatstadt in Kauf nimmt.

Ab sofort muss Alina ihren Haushalt also alleine schmeißen. Doch darin sehe die Influencerin keine großen Schwierigkeiten: "Man hat ja nicht so viel wie zu Hause, weil man macht es ja nur für sich selbst." Falls doch mal die eine oder andere Frage aufkomme, sei ihre Mama für Tipps aber stets auch per FaceTime zu erreichen.

Alina Mour im Juli 2021

Alina Mour, TikTok-Star

Instagram / alinamour Alina Mour, TikTok-Star

