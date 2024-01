Süßes Babybauchfoto: TikTok-Star Alina Mour ist schwanger!

Es gibt tolle Neuigkeiten von Alina Mour (22)! Die Influencerin feiert nicht nur bereits seit mehreren Jahren große Erfolge auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram – auch privat könnte es bei der Beauty kaum besser laufen. Im Netz turtelt sie regelmäßig total verliebt mit ihrem Freund Tim. Jetzt überrascht sie ihre Follower mit einer wunderbaren Neuigkeit: Alina erwartet ihr erstes Kind!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die Mama in spe jetzt diesen Schnappschuss, auf dem sie freudestrahlend gemeinsam mit Tim posiert: Auf dem Pic hält Alina ihren schon deutlich erkennbaren Babybauch, während der werdende Vater ein Ultraschallfoto präsentiert. "Mama und Papa in spe. Alles, was wir uns jemals gewünscht haben", betitelt der Webstar das Posting kurz und knapp.

Alinas Influencer-Kollegen sind bei dieser Neuigkeit total aus dem Häuschen! Unter anderem gratuliert ihr Kisu (32) in der Kommentarspalte: "Oh mein Gott, wie wunderschön! Glückwunsch an euch drei." Aber auch Hannah Kerschbaumer (31), Ana Johnson (30), HealthyMandy und Niko Griesert (33) lassen ihr Glückwunsche da.

Instagram / alinamour Alina Mour im Juli 2021

Instagram / alinamour Alina Mour, TikTok-Star und ihr Freund

Instagram / alinamour Alina Mour, TikTok-Star

