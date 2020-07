Ende Dezember 2019 überraschte Toni Garrn (28) ihre Fans mit einer ziemlich süßen Nachricht: Sie und Schauspieler Alex Pettyfer (30) sind offiziell ein Paar. Nur wenig später gaben die beiden ebenfalls bekannt, dass sie sich bereits verlobt haben. Seitdem zeigen die zwei der ganzen Welt, wie sehr sie sich lieben – so wie jetzt wieder: Auf einem aktuellen Schnappschuss kuscheln Toni und Alex verliebt wie am ersten Tag!

Via Instagram teilt das Model jetzt eine niedliche Momentaufnahme von sich und ihrem Verlobten. Darauf schmiegt sich die Laufstegschönheit total verschmust an den "Beastly"-Darsteller an und dankt ihm, für den tollen Geburtstag am Dienstag. "Es hat sich herausgestellt, dass 28 zu sein, gar nicht so schlecht ist. Vor allem, wenn man diesen Mann immer an seiner Seite hat. Danke für die tollsten Überraschungen, Bebilein", betitelt Toni ihren Beitrag verliebt.

Erst kürzlich plauderten Toni und Alex in einem Interview offen aus dem Liebesnähkästchen. Vor allem ihre anstehende Hochzeit war da ein großes Thema. So verriet die 28-Jährige, wo sie sich die Zeremonie wünscht. "Ich würde gerne in Griechenland heiraten", erzählte die gebürtige Hamburgerin im Interview mit Vogue.

Getty Images Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Alex Pettyfer und Toni Garrn

