Wow, das sind romantische Pläne! Das internationale Topmodel Toni Garrn (27) und der Schauspieler Alex Pettyfer (30) gaben erst Ende des vergangenen Jahres bekannt, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen zu wollen – sie haben sich verlobt! Das Model scheint auch schon ganz genaue Vorstellungen von ihrem großen Tag zu haben: Jetzt gab Toni erste Details über die bevorstehende Hochzeit preis!

"Ich würde gerne in Griechenland heiraten", offenbarte Toni vor Kurzem in einem gemeinsamen Interview mit dem Modemagazin Vogue und verriet auch direkt, dass das Paar bereits in Kontakt mit einem Planungsteam stehe. Zu diesem Land hat die Beauty nämlich einen ganz besonderen Bezug, wie sie über ihre Herkunft erzählte: "Bis zu meinem zehnten Lebensjahr bin ich in London und Griechenland aufgewachsen, dann nach Hamburg gezogen." Auch wenn das Supermodel bereits einige Vorstellungen bezüglich der Hochzeit hat, bleiben noch viele Fragen offen: "Wann, wie und in welchem Kleid steht aber noch in den Sternen."

Eins ist klar – das Paar kann anscheinend nicht genug voneinander bekommen! Alex erinnerte sich an den ersten Eindruck, den er von Toni hatte: "Es war ein Gefühl sofortiger Verbundenheit. Ich will jetzt aber nicht alles offenbaren, was mir bei dir durch den Kopf gegangen ist." Und auch auf die Frage, was ihre liebste Aktivität sei, antworteten beide: Sex!

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model

Instagram / tonigarrn Toni Garrn und Alex Pettyfer

Instagram / tonigarrn Toni Garrn, Model



