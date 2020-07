Naya Rivera (33) ist noch immer verschwunden. Am Donnerstagmorgen sorgten die Neuigkeiten über die ehemalige Glee-Darstellerin für einen großen Schock: Die Schauspielerin wird vermisst, seit sie von einem gemeinsamen Bootsausflug mit ihrem Sohn Josey (4) auf einem See nicht wiederkam. Zuletzt waren sogar Spekulationen aufgekommen, Naya habe sich in dem großen Gewässer das Leben genommen. Doch ging es der 33-Jährigen wirklich so schlecht vor ihrem Verschwinden?

Wie ein Bekannter der dunkelhaarigen Beauty gegenüber People versicherte, sei Naya vor dem tragischen Vorfall bester Laune gewesen: "Sie wirkte sehr glücklich, beschäftigt... Sie hat einfach ihr Leben gelebt!" Umso überraschter und schockierter seien ihre Freunde, seit sie von dem Verschwinden erfahren hätten: "Alle sind am Warten und wollen herausfinden, was passiert ist!"

Besonders wegen ihres Sohnes Josey schließen ihre Freunde einen Suizid aus. "Früher ging es immer um ihre Karriere. Aber jetzt kommt ihr Sohn an erster Stelle. Es dreht sich bei ihr alles um ihn!", versicherte ein Insider.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / nayarivera Naya Rivera, "Glee"-Star

Getty Images Naya Rivera bei der New York Fashion Week 2016

Getty Images Naya Rivera mit ihrem Sohn Josey bei einer Premiere im Februar 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de