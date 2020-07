Was hat es mit diesem Tweet auf sich? Am vergangenen Mittwochmittag machte der ehemalige Glee-Star Naya Rivera (33) zusammen mit seinem Sohn Josey Hollis Dorsey (4) einen Bootsausflug auf einem See in Kalifornien. Später fand die Polizei den Vierjährigen alleine auf – seine Mutter gilt seitdem als vermisst. Bei ihren Fans macht sich unterdessen immer mehr Beunruhigung breit – denn: Kurz vor ihrem Verschwinden postete Naya einen besorgniserregenden Songtitel.

Am 8. Juli postete Naya noch ein Bild auf Twitter, auf dem sie zusammen mit ihrem Sohn zu sehen ist. Doch einigen Fans fiel neben dem Foto besonders die kurze Nachricht dazu auf. "Just the two of us", schrieb die 33-Jährige – zu deutsch "Nur wir beide". Ein Teil ihrer Community ist sich sicher, dass sie damit auf den gleichnamigen Song des Rappers Eminem (47) aus dem Jahr 1997 anspiele – und das sorgte für zusätzliche Besorgnis! In dem Lied geht es um getrennte Eltern, die mit ihrem Kind an einem See sind. Übersetzt heißt es unter anderem in den Lyrics: "Papa hat der Mama ein Bett auf dem Grund des Sees gemacht", "Da geht Mama dahin, sie platscht ins Wasser" und "Mama ist zu aufgewühlt, um dich schreien zu hören."

Bereits zuvor kamen bei ihren Fans Spekulationen auf – denn: Vor einigen Tagen postete Naya ein Bild auf Instagram und betitelte es ebenfalls mit beunruhigenden Zeilen. "Ein Morgen ist nicht garantiert", schrieb die Schauspielerin zu dem Foto. Ihre Community fragt sich nun, ob zwischen den jüngsten Ereignissen und ihren Posts eine Verbindung bestehe.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Naya Rivera mit ihrem Sohn Josey Hollis

Getty Images Eminem, Rapper

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin



