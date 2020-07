Was für eine süße Aktion! Von 2001 bis 2011 verzauberten die Harry Potter-Filme die Kinogänger weltweit. Die Filmreihe, die auf den Romanen von J.K. Rowling (54) basiert, gilt als eine der erfolgreichsten aller Zeiten – bis heute sind die Hauptdarsteller Daniel Radcliffe (30), Rupert Grint (31) und Co. absolute Superstars. Daher dürfte dieser Clip zahlreiche Fans in Verzückung versetzt haben: Draco-Darsteller Tom Felton (32) und seine "Harry Potter"-Eltern Helen McCrory (51) und Jason Isaacs (57) veranstalteten eine Lesestunde mit dem ersten Buch!

Fans des Hogwarts-Hauses Slytherin und der Familie Malfoy kommen bei diesem Video, das auf der offiziellen Website Wizardingworld veröffentlicht wurde, definitiv auf ihre Kosten: Die Darsteller von Lucius, Narzissa und Draco Malfoy lesen jeweils von zu Hause aus abwechselnd das Kapitel "Norbert der Norwegische Stachelbuckel" aus "Harry Potter und der Stein der Weisen" vor – verstellte Stimmen und dramatische Pausen inklusive. Besonders ulkig ist dabei der Beginn des Clips: Tom stellt sich spaßeshalber als seine Filmkollegin Emma Watson (30) vor und witzelt, er spiele in den Filmen den Wildhüter Hagrid.

Gute Nachrichten für alle Fans, die die Aktion noch nicht kannten: Das Video der Malfoy-Familie ist nicht das erste aus der Reihe – sondern bereits das vierzehnte! Auch ihre Kollegen Matthew Lewis (31), Evanna Lynch (28), Bonnie Wright (29) und Daniel Radcliffe haben schon aus dem ersten Roman vorgelesen. Und damit nicht genug: Die prominenten "Harry Potter"-Fans David Beckham (45) und Whoopi Goldberg (64) durften ihr Talent im Vorlesen ebenfalls beweisen.

Tom Felton, November 2019

Tom Felton, Daniel Radcliffe und Rupert Grint im Juli 2011 in New York

Evanna Lynch, Schauspielerin



